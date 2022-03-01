В Тюменской области число выявленных наркопреступлений выросло на 5%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 5% выросло количество выявленных наркопреступлений по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом. Активная борьба с наркотиками в регионе не прекращается. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном онлайн-заседании региональной антинаркотической комиссии.

Глава региона призвал значительно повысить эффективность межведомственного взаимодействия в работе по профилактике наркозависимости.

"Наша важнейшая задача в сфере борьбы с наркоманией – спасать человеческие жизни, добиваясь уничтожения этой заразы в целом и снижения смертности в результате употребления наркотиков", – отметил Александр Моор.

По словам временно исполняющего обязанность начальника областного УМВД РФ Сергея Толстых, в 2021 году в Тюменской области изъято из незаконного оборота более 200 кг наркотических веществ, задержано 14 межрегиональных наркокурьеров, ликвидированы две подпольные нарколаборатории, заблокирован доступ к 379 интернет-сайтам, на которых продавали наркотики.

"Количество преступников, совершивших криминальные деяния в состоянии наркотического опьянения по сравнению с 2020 годом снизилось на 56,4 процента", - сообщил он.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских обратил внимание на низкие показатели взыскания административных штрафов за правонарушения, связанные с наркотиками. Несмотря на то, что количество оштрафованных в 2021 году увеличилось на 20%, а общая сумма наложенных штрафов превысила 3,2 млн рублей, реально взыскано лишь 516 тыс. рублей. Такая диспропорция существенно снижает профилактический эффект, отметил прокурор.

Для профилактики наркозависимости в Тюменской области реализуется межведомственный проект "Тюменская область – территория здорового образа жизни!". Он направлен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, пьянства, экстремизма и других асоциальных явлений. В реализации проекта задействованы органы власти региона, правоохранительные структуры, педагогическая и спортивная общественность.