Налогоплательщики, работающие по УСН, получили отсрочку на полгода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сроки уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения перенесены на 6 месяцев в качестве мер поддержки бизнеса. Об этом напоминает управление ФНС России по Тюменской области.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 марта, для отдельных отраслей на шесть месяцев продлеваются сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года.

При этом в новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, за 2021 год переносятся для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года; для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.

Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности. Полный перечень приведен в приложении к постановлению.