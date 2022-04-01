Ростом подростковой преступности обеспокоены в Тюменской городской думе

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

В 2021 году в Тюмени зарегистрировано более 200 преступлений, совершенных детьми и подростками, в основном это кражи. Об этом сообщил депутатам на заседании гордумы начальник УМВД Тюмени Андрей Кабанов 31 марта. Глава городской полиции считает, что причины надо искать, в первую очередь, в отсутствии контроля со стороны родителей.

Депутат Дмитрий Антипов поинтересовался, нет ли в этом недоработки соответствующих профильных служб, в чьи обязанности входят, в том числе, рейды по трудным семьям.

"В отношении недобросовестных родителей составлено более 3 тыс. протоколов, в настоящее время адресная работа охватывает более 500 несовершеннолетних", - уточнил Андрей Кабанов.

Депутат Сергей Плесовских обратил внимание руководителя городского управления полиции на то, что в докладе не уточняются цифры по преступлениям против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

"Насколько мне известно, в 2021 году совершено 193 таких преступления, а годом ранее их зафиксировано 147. То есть по этому пункту ситуация не очень хорошая, что можно было бы предпринять для ее исправления?" - поинтересовался он.

Андрей Кабанов заметил, что на сообщения о преступлениях такого рода полиция всегда реагирует незамедлительно, а на их раскрытие в кратчайшие сроки направляет усилия самых опытных сотрудников правоохранительных органов города.

"Кроме того, я еще раз обращу внимание на обязанности родителей вести со своими детьми разъяснительную работу по правилам безопасности и поведения", - добавил он.

Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что озвученные цифры настораживают и надо понимать, что за каждым случаем стоит ребенок, либо нарушивший закон, либо в отношении которого совершено преступление.

"При этом у нас работают комиссии и инспекции, всевозможные профильные общественные советы, психологи и сотрудники образовательных учреждений, - напомнил он. – И надо изучить, насколько эта система эффективна: нет ли сегодня перекоса по числу тех, кто занимается этими вопросами, с озвученными данными".

Председатель гордумы добавил также, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании постоянной комиссии по социальной политике 20 апреля и, в случае необходимости, вынесен на пленарное заседание.

Николай Ступников