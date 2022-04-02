Александр Моор поздравил тюменцев с Днем единения народов России и Беларуси

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Нас - граждан двух братских стран, объединяет история, общность интересов, духовных ценностей. Здоровья, счастья и мира всем нам!". С такими словами губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей России и Беларуси с Днем единения, отмечаемым 2 апреля.

Сотрудничество между Тюменской областью и Республикой Беларусь охватывает торгово-экономическую, научно-техническую, социально-гуманитарную сферы деятельности, напоминает информационный центр региона.

Так, внешнеторговый оборот Тюменской области с Республикой Беларусь за 2021 года вырос в 2,2 раза и составил порядка 30 млн долларов.

Между Беларусью и Тюменской областью, а также муниципалитетами региона заключено девять соглашений о партнерстве.

В Тюмени для пассажирских перевозок используются более 300 автобусов Минского автомобильного завода, многоквартирных домах установлено 132 лифта, произведенных в Могилеве.

Также работает проект тюменско-белорусской интеграции "Пышминская долина", включающий технопарк с сельскохозтехникой, а также организации учебно-практического центра современных агротехнологий.

В регионе действуют общественные организации "Национально-культурное общество "Автономия Беларусь" и "Союз-интеграция братских народов".