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Василий Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Спорт, 15:33 02 апреля 2022

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Спортсмен из Санкт-Петербурга Василий Томшин стал чемпионом России по биатлону в масс-старте на соревнованиях в тюменской "Жемчужине Сибири" 2 апреля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На втором месте расположился Максим Цветков (Санкт-Петербург/Вологодская область), бронзовую награду соревнований завоевал представитель ХМАО-Югры Никита Поршнев.

Дистанцию в 15 км Василий Томшин преодолел 39 минут 39,3 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Чемпионат России в Тюмени завершится 3 апреля мужской эстафетой.

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# биатлон , Жемчужина Сибири

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