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Шесть юных тюменцев заняли призовые места в соревнованиях по сноуборду

Спорт, 16:14 04 апреля 2022

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Шесть юных спортсменов Тюмени заняли призовые места в соревнованиях по сноуборду, которые прошли в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" 2 апреля, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В соревнованиях участвовали более 40 сноубордистов из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Башкирии. Спортсмены демонстрировали акробатические прыжки и скольжение на трамплинах, перилах и других фигурах, расположенных последовательно на всём протяжении трассы.

Самым юным спортсменам было 5 и 6 лет.

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# Воронинские горки , дети , сноуборд , соревнования

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