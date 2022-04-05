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За ложный донос на мужа жительница Тюменской области заплатит 10 тысяч рублей

Происшествия, 11:09 05 апреля 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

10 тыс. рублей заплатит жительница Заводоуковского района за ложное обвинение. Чтобы отомстить своему мужу, она обратилась в полицию с заявлением об угрозе убийством, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из материалов дела, ночью 11 декабря женщина и ее супруг вместе распивали спиртное. Пара поссорилась и женщина сообщила полиции, что муж якобы схватил ее руками за шею и грозился задушить.

Заявительницу предупредили об ответственности за ложный донос, но она настаивала на своем и подписалась под протоколом. Протрезвев к утру, она поняла, что мужа могут привлечь к уголовной ответственности и отказалась от показаний. При этом она сама стала фигурантом уголовного дела.

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# Заводоуковск , уголовное дело , штраф

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