В Тюменской области откроют школу "Золотая нить Сибири"

| Фото: предоставлено Еленой Сулеймановой | Фото: предоставлено Еленой Сулеймановой

Проект областной организации "Демография поколений" по созданию школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" признан победителем первого в 2022 г. конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию проекта авторы получат 1 млн 477 тыс. рублей. Еще добавят 809 тыс. рублей.

Сибирское золотное шитье имеет богатейшую историю, которая интересна молодежи, убеждена руководитель и автор проекта Елена Сулейманова. Генерация творческих идей с применением техник этого промысла в современном моделировании одежды, создание уникальных изделий, сочетающих традиции прошлого и актуальных тенденций, авторские экскурсии, мастер-классы, выставка "Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации" и фотосессии – все это основные направления проекта. А главными его участниками станут студенты тюменских вузов.

"Главная цель, которую мы ставим перед собой – это приобретение эксклюзивных компетенций студентами, в том числе с инвалидностью. Они смогут это сделать на занятиях в школе креативных индустрий "Золотая нить Сибири", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Елена Сулейманова.

Грантом предусматривается и популяризация сибирского промысла. Организаторы готовят к изданию первый в Тюменской области каталог культурно-исторического наследия золотого шитья Сибири.

Проект по созданию школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" будет реализован в течение года - с апреля 2022 по март 2023 гг.

Оксана Корнеенкова