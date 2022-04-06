Тюменские общественники получили более трех миллионов рублей на создание настольной игры

| Фото: из сообщества "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Грант 3 млн 194 тыс. рублей на создание настольной игры выиграла Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области в рамках президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил президент общественной организации Александр Чехонин корреспонденту "Тюменской линии".

По его словам, идея связана с тем, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. "Создавая настольные игры серии "Земля отцов", мы с коллегой - игротехником Григорием Кудашовым - решили, что было бы справедливым придумать настольную игру, посвященную известным деятелям культуры России. В состав игры будут входить биографические сведения о 220 исторических персонажах", - пояснил Александр Чехонин.

Игра находится в разработке. Представить ее миру создатели планируют в сентябре. Настольная игра поможет педагогам доступно и в игровой форме рассказать детям об исторических личностях России, которые сформировали её культуру во всевозможных направлениях.

Александр Чехонин добавил, что тюменских деятелей культуры общественники представят в отдельном проекте подобного формата.

Юлия Карандашева