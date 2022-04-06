Количество плановых проверок бизнеса в УФО существенно снизилось

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Контрольно-надзорные мероприятия не должны стать инструментом для недобросовестной конкуренции, лазейкой для проведения еще большего количества проверок. Об этом заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа.

Количество плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий в регионах УФО, по словам Владимир Якушева, существенно снизилось. Однако исполнение постановления правительства о запрете на проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей необходимо держать на контроле.

"Мораторий допускает контрольно-надзорные мероприятия в случаях, когда речь идёт об угрозе жизни и здоровью людей, - подчеркнул он. - Критерии оценочные, нормативно не закреплены. Нельзя допустить, чтобы они стали инструментом для недобросовестной конкуренции, лазейкой для проведения ещё большего количества проверок. Главная задача – позволить бизнесу эффективно работать".

Объектами для проверок, как отметил Владимир Якушев, также не должны становиться региональные и муниципальные органы власти, задача которых сейчас – максимально помогать бизнесу, содействовать ему с получением мер поддержки, добавил полпред.