  • 6 апреля 20226.04.2022среда
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Количество плановых проверок бизнеса в УФО существенно снизилось

Политика, 12:02 06 апреля 2022

ИА "Тюменская линия"

Контрольно-надзорные мероприятия не должны стать инструментом для недобросовестной конкуренции, лазейкой для проведения еще большего количества проверок. Об этом заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа.

Количество плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий в регионах УФО, по словам Владимир Якушева, существенно снизилось. Однако исполнение постановления правительства о запрете на проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей необходимо держать на контроле.

"Мораторий допускает контрольно-надзорные мероприятия в случаях, когда речь идёт об угрозе жизни и здоровью людей, - подчеркнул он. - Критерии оценочные, нормативно не закреплены. Нельзя допустить, чтобы они стали инструментом для недобросовестной конкуренции, лазейкой для проведения ещё большего количества проверок. Главная задача – позволить бизнесу эффективно работать".

Объектами для проверок, как отметил Владимир Якушев, также не должны становиться региональные и муниципальные органы власти, задача которых сейчас – максимально помогать бизнесу, содействовать ему с получением мер поддержки, добавил полпред.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , Владимир Якушев , проверки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:02 06.04.2022Количество плановых проверок бизнеса в УФО существенно снизилось
10:15 06.04.2022Тюменский медик поблагодарила российских военных за помощь Донбассу и защиту родины
18:24 05.04.2022Число вакансий в разы превышает количество безработных в Тюменской области
15:15 05.04.2022В Тюменской облдуме формируют новый состав молодежной палаты