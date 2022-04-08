34 тысячи школьников Тюменской области отвечали на вопросы всероссийской финансовой олимпиады

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34 тыс. школьников Тюменской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, которая проходила с на платформе Учи.ру. Всего в олимпиаде в целом по стране приняли участие свыше 1,6 млн учащихся, сообщает Банк России.

Олимпиада включала в себя интерактивные задания, которые знакомили ребят с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, учили, как грамотно управлять деньгами, определять мошеннические действия, а также развивать свои лидерские качества. Впервые в этом году добавлены задания по теме "Деньги и экология", в рамках которой дети разбирались, как потреблять разумно, снижая тем самым нагрузку и на личный бюджет, и на окружающую среду.

Лучше всего школьники справились с заданиями на постановку финансовых целей и распознавание приемов мошенников (60% правильных ответов). Наибольшие трудности вызвали темы осознанного потребления без вреда для экологии (15%). Если участники отвечали на вопросы неправильно, то потом могли узнать верные ответы.