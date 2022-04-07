Мишустин: повышение качества жизни и благополучия граждан - в приоритете правительства России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Безусловным приоритетом правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия граждан. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

Как отметил премьер-министр, по инициативе президента России проиндексированы пенсии. В сентябре 2021 года 43 млн пенсионеров получили дополнительные выплаты – по 10 тыс. рублей.

Семьи с детьми получили по 10 тыс. рублей на подготовку к учебному году. Правительство предоставило родителям возможность вернуть часть средств за путевку в летний лагерь. В 2022 году эта программа будет продлена.

В 2021 году материнский капитал получил 1 млн семей. Не прекращались выплаты специальных пособий. Изменен порядок оплаты больничных по уходу за ребенком до восьми лет.

По инициативе президента России введены два новых пособия: для будущих мам в трудной финансовой ситуации, а также выплаты на более чем 1,5 млн детей от 8 до 17 лет, которых воспитывают одинокие родители.

Напомни, в Тюменской области в 2022 году по решению регионального правительства около 300 тыс. жителей получат по 2 тыс. рублей в качестве социальной помощи. Выплаты перечислят автоматически неработающим пенсионерам и людям, получающим пенсию по инвалидности.