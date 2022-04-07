В России к 2025 году откроют 1300 новых образовательных учреждений

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1 тыс. 300 новых образовательных учреждений будет открыто в России к 2025 году по поручению президента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Озвучивая результаты работы правительства в сфере образования, премьер-министр рассказал, что в прошлом году в регионах открылись 324 детских сада, в которые уже ходят более 50 тыс. детей. Введено в эксплуатацию около 100 школ.

Стартовала программа капитального ремонта школ, в рамках которой в них также будет поставлено новое оборудование. Закуплено более 4 тыс. школьных автобусов для детей из отдаленных населенных пунктов. Ученики младших классов – 7,5 млн детей по всей стране – получают бесплатное горячее питание.



Завершено подключение общеобразовательных учреждений к интернету. Доступ к Сети также теперь есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжах и вузах.

Напомним, в Тюменской области до 2024 года планируют переселить 30 сельских школ из деревянных зданий в новые строения. Сейчас в области ведется строительство семи школ, четыре будут сданы в 2022 году.