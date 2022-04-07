В Тюменской области построят более 50 км водопроводных сетей

| Фото: тюменский водоканал | Фото: тюменский водоканал

В Тюменской области 79,6% жителей обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 2022 году в регионе продолжится реализация регионального проекта "Чистая вода". Так, более 6 км водопроводных сетей планируется построить в Тобольске, Тобольском и Уватском районах. Также появится водовод д. Покровка – с. Усово в Сладковском районе. Планируется разработать проекты строительства сетей водоснабжения в п. Плодопитомник Ишимского района, в с. Богандинское и д. Пышминка Тюменского района.

Также в планах на 2022 год - строительство и реконструкция более 45 км сетей водоснабжения в Тюмени, строительство водовода Тюмень – с. Червишево – с. Онохино в Тюменском районе в рамках концессионных соглашений с компанией "Тюмень Водоканал".

В 2021 году благодаря региональному проекту "Чистая вода" в Тюменской области в эксплуатацию ввели вторую очередь станции водоочистки в с. Большое Сорокино, водопроводные сети в с. Большое Сорокино и в двух микрорайонах с. Исетское. Также запущены в работу станция водоочистки в Голышманово, водовод от Жуковского водозабора Тобольска до п. Прииртышский в Тобольском районе.