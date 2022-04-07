Премьер РФ считает, что недружественные страны вернулись к типичному пиратству

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Недружественные страны вернулись к типичной пиратской практике, замораживая активы, они фактически ограбили страну, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

"Новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч. Это индивидуальные и секторальные санкции против страны. Но главное – они направлены против всех граждан", - подчеркнул премьер.

Инна Кондрашкина