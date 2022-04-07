100 млрд рублей направит правительство России для стабилизации ситуации в авиаперевозках

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

100 млрд рублей будет направлено на стабилизацию ситуации в авиаперевозках в условиях внешних ограничений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Аэропорты и авиакомпании в текущем году получат субсидии на частичную компенсацию операционных расходов, в том числе на оплату труда и социальные отчисления.

"Это позволит сохранить профессиональные коллективы, прежде всего летный и технический персонал", – заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, правительство компенсирует авиакомпаниям издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений.