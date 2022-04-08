Пьяного автоинструктора задержали в Ишиме
Пьяного инструктора по вождению одной из автошкол Ишима задержали сотрудники ДПС. За рулем остановленной для проверки учебной "Лады Калины" находилась курсант автошколы, а рядом – 44-летний инструктор, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Показания алкотестера у инструктора составили 0,44 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал, что вечером пил пиво, утром прошел медконтроль, а в обед снова выпил алкоголь и продолжил обучение.
В отношении нарушителя составлен административный протокол за пьяное вождение, так как водителем на учебной машине согласно правилам дорожного движения считается инструктор. Проводится проверка действий должностных лиц автошколы.