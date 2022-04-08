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Пьяного автоинструктора задержали в Ишиме

Происшествия, 13:43 08 апреля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного инструктора по вождению одной из автошкол Ишима задержали сотрудники ДПС. За рулем остановленной для проверки учебной "Лады Калины" находилась курсант автошколы, а рядом – 44-летний инструктор, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера у инструктора составили 0,44 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал, что вечером пил пиво, утром прошел медконтроль, а в обед снова выпил алкоголь и продолжил обучение.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В отношении нарушителя составлен административный протокол за пьяное вождение, так как водителем на учебной машине согласно правилам дорожного движения считается инструктор. Проводится проверка действий должностных лиц автошколы.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , Ишим

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