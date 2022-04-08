Редактор СМИ: украинские нацисты истребляли тех, кто хотел жить в мире и дружбе с Россией

| Фото: предоставлено Василием Колчановым | Фото: предоставлено Василием Колчановым

Тысячи убитых и искалеченных жителей Донбасса, миллионы беженцев из ДНР и ЛНР – эти люди пострадали лишь за то, что не поддались на уловки нацистской идеологии и хотели жить в мире и дружбе с Россией. Об этом рассказал главный редактор информационно-издательского центра "Ярковские известия" Василий Колчанов на своей странице в соцетях.

Он считает, что к этому привела бандеровская идеология, которая подняла свою голову на Украине благодаря подмене морально-нравственных понятий, героизации нацизма и его лидеров, накачке территории оружием из стран НАТО.

Как потомок участников Великой Отечественной войны, Василий Колчанов считает проведение спецоперации на Украине единственно верным вариантом развития событий.

"Именно в войну наши деды и прадеды воочию столкнулись со всеми ужасами, которые несет в себе нацистская идеология. Нацизм не должен возродиться!" - подчеркнул главный редактор.

Инна Кондрашкина