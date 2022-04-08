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Водитель заплатит сбитому тюменцу 350 тысяч рублей

Происшествия, 17:42 08 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

350 тыс. рублей заплатит по решению Калининского районного суда тюменский водитель пострадавшему в ДТП пешеходу. Как сообщает областная прокуратура, мужчина также на два года будет ограничен в свободе и не сможет менять место жительства.

Как известно из материалов уголовного дела, 23 сентября 2020 года водитель GeelyEmgran с превышением скорости двигался по ул. Интернациональной. На перекрестке он проехал на желтый сигнал светофора и не пропустил имевший преимущество Renault. В результате столкновения GeelyEmgrand выехал на тротуар и сбил пешехода.

Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил подсудимому два года ограничения свободы, в течение этого срока мужчина обязан раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Также он заплатит пешеходу 350 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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# ДТП , компенсация , суд

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