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Законодатели Тюменской области, Югры и Ямала обсудили вопросы развития добровольчества

Политика, 18:02 08 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области система добровольчества насчитывает 249 тыс. волонтеров, на Ямале - 213 тыс. и в Югре - более 213 тыс. человек. Такие данные прозвучали на заседании Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Законодатели рассмотрели вопрос о реализации государственной политики в сфере добровольчества в трех субъектах федерации.

В Тюменской области система добровольчества начала формироваться в 2017 году, и на сегодняшний день, по данным заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Владимира Пушкарева, насчитывает 249 тыс. человек.

На Ямале многие годы, как рассказал председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергея Ямкина, успешно работает "Арктический центр добровольчества". Он объединяет более 500 объединений, в которых работают 213 тыс. волонтеров. В 2021 году в округе учрежден нагрудный знак "Волонтер Ямала".

Добровольческое движение Югры, как сообщил на заседании Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Семенов, объединяет более 213 тыс. человек.

Совет законодателей принял информацию к сведению и решил во второй половине 2022 года провести круглый стол по вопросам развития добровольчества.

Борис Олейник

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# волонтеры , облдума

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