Региональный чемпионат Ночной хоккейной лиги завершился в Тюмени

Фото: пресс-служба департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Фото: пресс-служба департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

23 хоккейных команды сыграли 225 матчей в рамках регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги, который завершился в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Сильнейшие команды дивизионов Тюменской области по традиции представят наш регион на финальных этапах в Сочи.

В этом году по итогам регионального чемпионата отстаивать честь Тюменской области на финальных этапах будут тюменская команда "Арктика" дивизиона "Лига надежды" и сборная команда Тюменского района "Сибирь" дивизиона "Любитель 40+". Стоит отметить, что состав этих дивизионов традиционно входит в двадцатку лучших среди 100 регионов нашей страны.

Сегодня в Тюменской области хоккеем занимается около 9 тысяч человек во всех муниципальных образованиях.

Евгений Бабенко