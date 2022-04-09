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Региональный чемпионат Ночной хоккейной лиги завершился в Тюмени 

Спорт, 19:38 09 апреля 2022

Фото: пресс-служба департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

23 хоккейных команды сыграли 225 матчей в рамках регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги, который завершился в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Сильнейшие команды дивизионов Тюменской области по традиции представят наш регион на финальных этапах в Сочи.

В этом году по итогам регионального чемпионата отстаивать честь Тюменской области на финальных этапах будут тюменская команда "Арктика" дивизиона "Лига надежды" и сборная команда Тюменского района "Сибирь" дивизиона "Любитель 40+". Стоит отметить, что состав этих дивизионов традиционно входит в двадцатку лучших среди 100 регионов нашей страны.

Сегодня в Тюменской области хоккеем занимается около 9 тысяч человек во всех муниципальных образованиях.

Евгений Бабенко

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# Ночная хоккейная лига

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