Тюменский общественник рассказал о своем опыте общения с телефонными мошенниками

| Фото: strana2020.ru | Фото: strana2020.ru

Тюменский общественник, член общественного совета при областном главке полиции Евгений Ренев рассказал о своем опыте общения с телефонными мошенниками и призвал граждан быть бдительными.

Ранее супруге общественника поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что неизвестный пытается взять кредит в размере 500 тыс. рублей используя доверенность на имя женщины. Чтобы противодействовать "преступнику", звонивший попросил строго следовать его инструкциям.

Вскоре заявительнице позвонила девушка, сказавшая, что она работница банка, и стала убеждать ее взять встречный кредит на аналогичную сумму и перевести деньги на указанный счет. Женщина поняла, что разговаривает с мошенниками и сообщила собеседнице, что передаст трубку супругу. В ответ звонившая заявила, что ни с кем кроме заявительницы она беседовать не согласна и прервала звонок.

Евгений Ренев подчеркнул, что подобное поведение характерно для мошенников. Для них важно вести диалог с одним человеком и оказывая на него постоянное психологическое давления добиться своих целей. Если жертва отвлечется хотя бы на несколько минут и критически осмыслит ситуацию, планы злоумышленников рухнут.

Он добавил также, что профилактика мошенничества – одно из ключевых направлений в работе общественного совета. В этих целях на постоянной основе проводятся разъяснительные беседы в школах, вузах, медицинских и прочих учреждениях. Главное по словам общественника сохранять бдительность. Сотрудники банка и правоохранительных органов никогда не просят сообщить информацию о банковской карте, брать кредиты и переводить деньги на неизвестные счета. Если вам поступил подобный звонок, прервите разговор и обратитесь в органы внутренних дел.