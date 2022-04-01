Жительницу Тюменской области за долг ребенку в 60 тыс. рублей арестовали на семь суток

| Фото: fssp.gov.ru | Фото: fssp.gov.ru

Семь суток ареста получила жительница с. Уват, задолжавшая пятилетнему сыну алименты на 60 тыс. рублей, сообщает УФССП России по Тюменской области.

38-летняя женщина лишена родительских прав, а ее ребенок воспитывается государством, однако по закону мать обязана платить алименты на его содержание. Долг составил 60 тыс. рублей, и за неисполнение решения суда селянку уже отправляли на обязательные работы, на которые она так и не явилась.

За уклонение от работ судебный пристав составил на женщину протокол, а судья назначил ей административный арест сроком на семь суток.