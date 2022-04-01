Тюменский парламентарий призвал земляков сплотиться и не паниковать

Геноцид в отношении России может остановить сама Россия, что наша армия сейчас и делает, проводя операцию по денацификации и демилитаризации Украины и защите Донбасса, заявил депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко.

"В этот момент нам всем надо сплотиться и противостоять вызовам. Не паниковать", - подчеркнул депутат.

Евгений Макаренко считает, что проведение специальной операции стало ответом на геноцид и угрозу уничтожения населения Донбасса: "Следующим шагом должна была стать Россия, сейчас это очевидно".

По словам народного избранника, руководство региона оказывает поддержку в сборе гуманитарной помощи и отправке ее на освобожденные от нацизма территории Донбасса и Украины.

Макаренко отметил, что одними из первых в Тюменской области на происходящие события откликнулись спортсмены Российской федерация бокса: поддержала армию и стали собирать гуманитарную помощь.