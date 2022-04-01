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В Тюмени мигрант без прав хотел откупиться от инспекторов ДПС

Происшествия, 16:52 15 апреля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мигрант без прав попытался откупиться от инспекторов ДПС в Тюмени. Чтобы избежать ответственности, водитель "Газели" положил на сиденье 2 тыс. рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Газель", за рулем которой был гражданин одного из сопредельных государств, инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили на ул. 50 лет Октября в Тюмени. У 30-летнего мужчины не было водительских прав, в том числе и национального водительского удостоверения.

Автомобиль отправили на спецстоянку, а водителя доставили в отдел полиции, материалы протокола направлены в следственный комитет.

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