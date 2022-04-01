Главврач больницы из Вагая: Россия всегда помогала тем, кто в этом нуждался

предоставлено Дмитрием Бойко предоставлено Дмитрием Бойко

Семья, вера, Отечество – такие традиционные ценности поддерживает главный врач областной вагайской больницы № 9, отец четверых детей Дмитрий Бойко. Он считает, что именно на них должна опираться Россия, а не на навязанную Западом, чуждую русским идеологию.

"Сегодня независимо от нашего этноса, мы все сплотились и почувствовали себя настоящими русскими. Потому что русский – это не только тот, у кого фамилия Иванов, а тот, кто поддерживает и разделяет русские ценности", - считает врач.

Нельзя иметь рядом такую недружелюбную страну как Украина, накачанную оружием и ненавистью, добавил он. Дмитрий Бойко поддерживает спецоперацию и считает, что решения президента Путина всегда взвешенные, выверенные и аргументированные. Он отметил, что еще в 2014 году вместе со своими друзьями был готов ехать на Донбасс добровольцем, потому что уже тогда видел и понимал, что и как там происходит.

Врач привел мнение философа Ильина, который считал малоросов, белоросов и великоросов единой нацией, единым кулаком.

"Если кто-то заболел, значит, надо его лечить. Белоруссию отстояли, Казахстан отстояли, и Украину отстоим. Дай бог терпения и сил нашему президенту и нашим войскам", - подчеркнул Дмитрий Бойко.

Когда все началось, рассказал он, дети стали задавать вопросы. Потому что в телефонах во время игры могла выскочить антироссийская реклама. Также и некоторые блогеры, популярные в детской среде, стали транслировать лживую информацию.

"Стали объяснять, много разговаривать на тему Украины, неонацизма, естественно, на понятном детям уровне. Ограничили общение с гаджетами. Недавно вышел на улицу, а машина по весеннему времени стояла грязная. И увидел на ней символы Z, нарисованные сыновьями. Это было очень показательно, значит, достучались, ребята правильно все поняли", - подытожил Дмитрий Бойко.

Инна Кондрашкина