Общественники из Бердюжского района стараются положить в каждую посылку подарки для детей Донбасса

| Фото: Минобороны России во ВКонтакте | Фото: Минобороны России во ВКонтакте

Общественники из Бердюжского района в каждую посылку с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР стараются положить подарки для детей: пластилин, игрушки, канцелярию, игры.

Пусть у ребят будет больше поводов для радости в это непростое время, - рассказала председатель Бердюжской районной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, депутат сельской думы Елена Плясунова.

"В нашей организации в основном женщины, все жены, матери, бабушки, потому и делаем уклон на детей, которые оказались заложниками ситуации. А ведь детство бывает только один раз. На кружке "Золотые россыпи" создаем куклы-обереги и тоже отправляем на Донбасс", - пояснила она.

Мы поддерживаем наших ребят, которые сейчас на передовой, добавила она, и понимаем, как тяжело далось президенту решение о начале спецоперации. Ведь он с нами из одного поколения. Поколения, которое жило, училось и работало, не разбирая национальности.

По словам Елены Плясуновой, люди того времени всегда на майские праздники готовили удаленную экскурсию в одну из братских республик. Она включала приготовление национального блюда, рассказ о народных традициях и обычаях, презентацию костюма и культурную программу.

"А ведь украинские песни мы с удовольствием поем до сих пор. Очень хочется, чтобы все поскорее закончилось и после завершения изменилось в лучшую сторону", - выразила надежду депутат.

В завершение она прочла стихотворение члена литературной гостиной "Родники земли моей", созданной при Бердюжском районном совете ветеранов Светланы Симоновой в поддержку российских солдат.

Письмо бойцам спецоперации

Ребята, здравствуйте! Пишу вам из Сибири.

Пенсионерка я. И бабушка, и мать.

Горжусь я вами, и бойцы, и командиры,

Всех чувств моих сейчас не передать.

Я – дочь фронтовика, солдата той войны,

Что завершилась в мае, в сорок пятом.

Все годы мира, счастья, тишины

Он подарил нам. Знаете, ребята,

Память о нем я не могу предать.

Мальчишкой, как и вы, боролся он с нацизмом.

Тогда ему пришлось повоевать,

Теперь прошу вас выполнить задание Отчизны.

Когда так нагло из своих щелей

Вдруг выползли наследники Бандеры –

Убийцы стариков, и женщин, и детей, -

Нет палачам прощения и веры!

Вы, парни, - наше воинство, вы – щит страны,

Хранители Отечества, и мира, и свободы,

Вы – победители! И мы убеждены,

Оценят подвиг ваш все страны и народы.

Добрее нет и мужественней нет

Вас, парни русские, и лучше я не знаю!

Примите, сыновья, сибирский мой привет!

Вы все мне – сыновья. Я всех вас обнимаю!

29.03.2022 год

Инна Кондрашкина