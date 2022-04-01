Общественники из Бердюжского района стараются положить в каждую посылку подарки для детей Донбасса
Общественники из Бердюжского района в каждую посылку с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР стараются положить подарки для детей: пластилин, игрушки, канцелярию, игры.
Пусть у ребят будет больше поводов для радости в это непростое время, - рассказала председатель Бердюжской районной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, депутат сельской думы Елена Плясунова.
"В нашей организации в основном женщины, все жены, матери, бабушки, потому и делаем уклон на детей, которые оказались заложниками ситуации. А ведь детство бывает только один раз. На кружке "Золотые россыпи" создаем куклы-обереги и тоже отправляем на Донбасс", - пояснила она.
Мы поддерживаем наших ребят, которые сейчас на передовой, добавила она, и понимаем, как тяжело далось президенту решение о начале спецоперации. Ведь он с нами из одного поколения. Поколения, которое жило, училось и работало, не разбирая национальности.
По словам Елены Плясуновой, люди того времени всегда на майские праздники готовили удаленную экскурсию в одну из братских республик. Она включала приготовление национального блюда, рассказ о народных традициях и обычаях, презентацию костюма и культурную программу.
"А ведь украинские песни мы с удовольствием поем до сих пор. Очень хочется, чтобы все поскорее закончилось и после завершения изменилось в лучшую сторону", - выразила надежду депутат.
В завершение она прочла стихотворение члена литературной гостиной "Родники земли моей", созданной при Бердюжском районном совете ветеранов Светланы Симоновой в поддержку российских солдат.
Письмо бойцам спецоперации
Ребята, здравствуйте! Пишу вам из Сибири.
Пенсионерка я. И бабушка, и мать.
Горжусь я вами, и бойцы, и командиры,
Всех чувств моих сейчас не передать.
Я – дочь фронтовика, солдата той войны,
Что завершилась в мае, в сорок пятом.
Все годы мира, счастья, тишины
Он подарил нам. Знаете, ребята,
Память о нем я не могу предать.
Мальчишкой, как и вы, боролся он с нацизмом.
Тогда ему пришлось повоевать,
Теперь прошу вас выполнить задание Отчизны.
Когда так нагло из своих щелей
Вдруг выползли наследники Бандеры –
Убийцы стариков, и женщин, и детей, -
Нет палачам прощения и веры!
Вы, парни, - наше воинство, вы – щит страны,
Хранители Отечества, и мира, и свободы,
Вы – победители! И мы убеждены,
Оценят подвиг ваш все страны и народы.
Добрее нет и мужественней нет
Вас, парни русские, и лучше я не знаю!
Примите, сыновья, сибирский мой привет!
Вы все мне – сыновья. Я всех вас обнимаю!
29.03.2022 год
Инна Кондрашкина