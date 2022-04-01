Прокуратура проведет проверку по факту пожара пяти домов в деревне Глубокое Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возгорание пяти жилых домов произошло в деревне Глубокое Бердюжского района 16 апреля. По предварительным данным, причиной стал переход огня с полей.

"Вред жизни и здоровью граждан не причинен", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка действий органов местного самоуправления при подготовке к пожароопасному сезону, обследование пострадавших домов, установление причин пожара и виновных лиц

Прокуратура области также взяла на контроль организацию временного размещения пострадавших. 17 апреля с 10 до 14 часов прокурор Бердюжского района Евгений Беляев проведет прием граждан, чьи дома пострадали от пожара. Прием организуют в здании дома культуры "Премьера" в селе Бердюжье (ул. Кирова, 1).

В прокуратуре Тюменской области работают телефоны горячей линии 8 (3452) 27-04-60 и 27-04-43 для оперативного взаимодействия при работе с пострадавшими.