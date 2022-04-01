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Пострадавшие от пожара в деревне Глубокое получат выплаты

Происшествия, 19:25 16 апреля 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с жителями деревни Глубокое Бердюжского района, где от пожара 16 апреля пострадали пять жилых домов.

"Всего в селе было 9 жилых домов, 4 из них отстояли, 5 – сгорело. В Глубокой постоянно проживали 17 человек. Дал поручение определиться с ущербом, а пока всем выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды", — прокомментировал губернатор.

Он также сообщил, что кроме жилых домов пострадали нежилые строения. Открытый огонь потушен, но пожарные еще работают.

"Встретился с жителями деревни Глубокой. Конечно, все расстроены, переживают. Пообещал – поможем. Никого в беде не оставим", — добавил губернатор.

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Он поручил главе района Виктору Рейну к осени восстановить жилье для погорельцев на их усмотрение – в деревне или в селе Бердюжье.

Напомним, пострадавших и погибших среди населения деревни Глубокое нет. Причины пожара устанавливаются.

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка действий органов местного самоуправления при подготовке к пожароопасному сезону, обследование пострадавших домов, установление причин пожара и виновных лиц.

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