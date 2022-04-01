На улице 50 лет Октября мужчина на электросамокате столкнулся с легковушкой

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием мужчины на электросамокате произошло на улице 50 лет Октября в Тюмени днем 16 апреля. Там столкнулись 31-летний тюменец и автомобиль Kia.

"Молодой человек на самокате выехал с тротуара на пешеходный переход, где произошло столкновение с автомобилем. Он получил ушибы и травмы ребер. Мощность электросамоката 400 ватт", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Тюмени скорость шерингового самоката не должна превышать 25 км/ч, а в местах массового скопления пешеходов, в медленных зонах снижаться до 15 км/ч.