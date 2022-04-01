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На улице 50 лет Октября мужчина на электросамокате столкнулся с легковушкой

Происшествия, 12:22 17 апреля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием мужчины на электросамокате произошло на улице 50 лет Октября в Тюмени днем 16 апреля. Там столкнулись 31-летний тюменец и автомобиль Kia.

"Молодой человек на самокате выехал с тротуара на пешеходный переход, где произошло столкновение с автомобилем. Он получил ушибы и травмы ребер. Мощность электросамоката 400 ватт", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Тюмени скорость шерингового самоката не должна превышать 25 км/ч, а в местах массового скопления пешеходов, в медленных зонах снижаться до 15 км/ч.

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# ДТП , самокат

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