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В России создали движение в поддержку отечественных брендов

Экономика, 10:28 17 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России создали всероссийское движение в поддержку отечественных брендов "Сделано в России". Среди его основных целей — информационная кампания по продвижению российских брендов, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения, а также поддержка инициативных групп предпринимателей, развивающих бизнес в России.

"Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя", — рассказал изданию "Газета.ru" руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса "Сделано в России" Михаил Садченков.

Проект реализуется в стратегическом партнерстве с Фондом "Росконгресс", Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО "Российская система качества" (Роскачество) и Яндексом.

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# бренды , импортозамещение

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