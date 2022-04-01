В России создали движение в поддержку отечественных брендов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России создали всероссийское движение в поддержку отечественных брендов "Сделано в России". Среди его основных целей — информационная кампания по продвижению российских брендов, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения, а также поддержка инициативных групп предпринимателей, развивающих бизнес в России.

"Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя", — рассказал изданию "Газета.ru" руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса "Сделано в России" Михаил Садченков.

Проект реализуется в стратегическом партнерстве с Фондом "Росконгресс", Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО "Российская система качества" (Роскачество) и Яндексом.