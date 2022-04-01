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Ветеран МВД из Заводоуковска отметил, что Запад никогда не был России союзником

Политика, 16:05 18 апреля 2022

предоставлено Николаем Назаренко | Фото: предоставлено Николаем Назаренко

Какой исторический период ни возьми, Запад всегда ненавидел Россию. Когда они были нам союзниками, когда делили немецкий пирог? Таким вопросом задался руководитель заводоуковского отделения гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", руководитель первичной организации ветеранов "ГРОВД" Николай Назаренко.

Решение о проведении спецоперации он считает правильным и настаивает на том, что российским военным нужно акцентировать действия на дорожных войнах, чтобы уничтожить подходы для передачи оружия с Запада.

По словам Николая Назаренко, впереди у России долгая работа по зачистке территории от украинских нацистов, борьба с диверсионными партизанскими вылазками.

"Это же надо перекроить мышление у всех, кому в течение трех десятков лет насаждали нацистскую русофобскую идеологию, развернуть воспитание в обратную сторону, вырастить не одно поколение, которое будет знать правдивую, а не перековерканную историю", - подчеркнул он.

Николай Назаренко уверен, что санкции пойдут России только на пользу, разовьется свое производство, будет обеспечена внутренняя стабильность, государство вновь станет великой державой и добьется всех поставленных целей.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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