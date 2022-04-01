Ветеран МВД из Заводоуковска отметил, что Запад никогда не был России союзником
Какой исторический период ни возьми, Запад всегда ненавидел Россию. Когда они были нам союзниками, когда делили немецкий пирог? Таким вопросом задался руководитель заводоуковского отделения гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", руководитель первичной организации ветеранов "ГРОВД" Николай Назаренко.
Решение о проведении спецоперации он считает правильным и настаивает на том, что российским военным нужно акцентировать действия на дорожных войнах, чтобы уничтожить подходы для передачи оружия с Запада.
По словам Николая Назаренко, впереди у России долгая работа по зачистке территории от украинских нацистов, борьба с диверсионными партизанскими вылазками.
"Это же надо перекроить мышление у всех, кому в течение трех десятков лет насаждали нацистскую русофобскую идеологию, развернуть воспитание в обратную сторону, вырастить не одно поколение, которое будет знать правдивую, а не перековерканную историю", - подчеркнул он.
Николай Назаренко уверен, что санкции пойдут России только на пользу, разовьется свое производство, будет обеспечена внутренняя стабильность, государство вновь станет великой державой и добьется всех поставленных целей.
Инна Кондрашкина