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Глава Тюменской области поручил помочь пострадавшим от пожара в селе Глубокое

Губернатор, 15:57 18 апреля 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил оказать адресную помощь пострадавшим от пожара в селе Глубокое.

По итогам оперативного совещания по ситуации в деревне Глубокое Бердюжского района, где сгорело 5 домов, Александр Моор поручил главе муниципалитета Виктору Рейну оперативно встретиться лично с каждым погорельцем. А сотрудникам правительства области - оказать жителям помочь с регистрацией имущества.

"Эта работа должна быть произведена в кратчайшие сроки", - отметил глава региона.

Виктор Рейн доложил на совещании, что все жители, чьи дома пострадали из-за пожара, временно размещены у родственников. Двум семьям по их просьбе районные власти подберут жилье из маневренного фонда, пока их дома не восстановят.

"У всех погорельцев разные жизненные ситуации. Кто-то хочет продолжить жить в своем доме, вести хозяйство, другим, например, пожилым людям, уже тяжело, и они готовы переехать поближе к родственникам в райцентр. Поручил главе муниципалитета Виктору Рейну оперативно встретиться лично с каждым погорельцем и узнать, чего хотят люди", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , Бердюжский район , пожар

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