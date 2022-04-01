Глава Тюменской области поручил помочь пострадавшим от пожара в селе Глубокое

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил оказать адресную помощь пострадавшим от пожара в селе Глубокое.

По итогам оперативного совещания по ситуации в деревне Глубокое Бердюжского района, где сгорело 5 домов, Александр Моор поручил главе муниципалитета Виктору Рейну оперативно встретиться лично с каждым погорельцем. А сотрудникам правительства области - оказать жителям помочь с регистрацией имущества.

"Эта работа должна быть произведена в кратчайшие сроки", - отметил глава региона.

Виктор Рейн доложил на совещании, что все жители, чьи дома пострадали из-за пожара, временно размещены у родственников. Двум семьям по их просьбе районные власти подберут жилье из маневренного фонда, пока их дома не восстановят.

"У всех погорельцев разные жизненные ситуации. Кто-то хочет продолжить жить в своем доме, вести хозяйство, другим, например, пожилым людям, уже тяжело, и они готовы переехать поближе к родственникам в райцентр. Поручил главе муниципалитета Виктору Рейну оперативно встретиться лично с каждым погорельцем и узнать, чего хотят люди", - сказал Александр Моор.