В муниципалитетах Тюменской области установят ночные дежурства для предупреждения пожаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам районов организовать в сельских поселениях ночные дежурства для своевременного выявления угроз пожаров. Об этом глава региона сказал на ежедневном Оперативном штабе по ситуации с природными пожарами в регионе.

На юг области из-за высокой опасности возникновения лесных и ландшафтных пожаров направили 196 сотрудников "Тюменской авиабазы". Еще 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы прибыли из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

20 специалистов от Тюменской областной противопожарной службы направили в Голышмановский городской округ.

В Ишиме на 45 человек увеличили личный состав 18-го отряда противопожарной службы. Зона его ответственности Ишимский, Бердюжский, Сорокинский, Сладковский, Казанский, Викуловский и Абатский районы.

"Благодаря наращиванию сил и средств удалось переломить ситуацию с природными пожарами. На сегодня все крупные очаги локализованы или потушены", - сказал Моор.