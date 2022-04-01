Депутаты Тюменской областной думы рассмотрят на заседании 31 вопрос

admtyumen.ru admtyumen.ru

Очередное восьмое заседание Тюменской областной думы пройдет 21 апреля. На повестке депутатов - 31 вопрос. В соответствии с планом работы, мероприятие пройдет с использованием системы видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты рассмотрят информацию о деятельности отделения Пенсионного фонда Тюменской области, Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования, отчет о работе Счетной палаты за 2021 год.

Народные избранники обсудят и примут законы: о внесении изменений в закон о регулировании отдельных отношений в сфере образования; об информации правительства области о реализации госпрограммы "Развитие здравоохранения"; о программе развития Тюменского государственного университета и о вкладе вуза в социально-экономическое развитие области; о деятельности Общественной молодежной палаты при облдуме.

Председатель областной думы внесет на обсуждение законопроекты о Стратегии деятельности думы, отчет о работе думы в 2021 году и о выполнении плана мероприятий по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

Предполагается, что на заседание также заслушают информацию управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, о предоставлении полномочий на госрегистрацию актов гражданского состояния, об автомобильных дорогах и организации дорожного движения, о промышленной политике и о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Также в повестку заседания включены вопросы о награждении почетной грамотой думы 25 работников экономической и соцсферы.