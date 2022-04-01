В Тюмени на улицах Чекистов, Ленина, Республики, 30 лет Победы идет ямочный ремонт

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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50 мест, где необходимо ликвидировать дорожные дефекты, вывили в Тюмени специалисты дирекции автомобильных дорог и мостов города. Основная часть работ по ямочному ремонту приходится на весну и лето, когда устанавливается сухая погода, сообщает администрация Тюмени.

К ремонту приступили на улицах Чекистов, Ленина, Республики, 30 лет Победы и других. Сообщения о необходимости устранения дефектов дорожного полотна поступают также и от жителей города в социальных сетях и на портале "Тюмень – наш дом". Представители дирекции выезжают на объекты, проводят обследование и направляют дефектную ведомость подрядным организациям.

На дорожном полотне по контуру выбоин делаются запилы необходимой глубины, затем поврежденный слой асфальта демонтируют. После этого участок дороги обрабатывают битумной эмульсией, а далее укладывают новый слой асфальта и уплотняют.