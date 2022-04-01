Виктор Назаров: санкции не отразятся на темпах газификации Тюменской области

| Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Север»

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Вводимые западными странами антироссийские санкции не отразятся на планах по газификации и догазификации Тюменской области.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

"Санкции нас практически не задевают. У нас все оборудование российское, не хуже по потребительским качествам, чем импортное. Программы газификации и догазификации мы выполним в полном объеме в 2022 году с последующим переходом на 2023 год", - сказал он.

Виктор Назаров подчеркнул, что тема импортозамещения – одна из ключевых для компании. Трубы, задвижки, крановые узлы, топливопотребляющее и другое оборудование, которое используется для газификации и догазификации, производится в России. Заводы, с которыми сотрудничает "Газпром межрегионгаз Север", не прекратили работу. Сотрудничество и выполнение гарантийных обязательств по ремонту и поставке запчастей для оборудования продолжается.

"Российское оборудование не хуже импортного, а по ряду характеристик превосходит его по качеству. Кроме того, оно дешевле в обслуживании. У нас есть свой торгово-сервисный центр, который занимается укомплектованием необходимыми материалами, цены на оборудование практически не изменились. Поэтому если говорить о санкциях, то на догазификации и газификации региона они не отразятся", - заверил он.

Добавим, в рамках региональной программы газификации в 2022 году в Тюменской области планируется завершить проектирование 17 объектов, еще на 38 пройдут строительно-монтажные работы. Всего специалисты компании построят 237 км газопроводов, благодаря чему голубое топливо получат 3 тыс. 150 домовладений.

Также в ноябре 2022 года завершится строительство одного из важнейших и самых ожидаемых объектов - газопровода-отвода и ГРС в Ишиме. Завершится проектирование газопровода-отвода в селе Демьянка Уватского района - здесь начать строительно-монтажные работы планируется в 2023 году.

Полным ходом идет и реализация программы догазификации региона. От жителей Тюменской области поступило уже свыше 12,5 тысяч заявок на догазификацию, более 10 тыс. из них приняты в работу. К 1,5 тыс. домовладениям газ уже подведен.

Любовь Голышева