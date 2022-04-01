В Тюменской области построят завод по производству бетулина и межрегиональный оптово-распределительный центр

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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При строительстве завода по производству бетулина в Тюмени создадут 36 рабочих мест. Объем инвестиций составит 142 млн рублей. В Тюменском районе инвестор построит межрегиональный оптово-распределительный центр и пищевую фабрику-кухню на 200 рабочих мест. Стоимость проекта 1,4 млрд рублей. Идет работа по подбору земельного участка.

Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области по итогам заседания экспертного совета.

Всего более 2 млрд рублей будет привлечено в экономику региона, благодаря реализации восьми новых инвестиционных проектов.

В Тюмени инвестор построит офисный деловой центр, его стоимость 400 млн рублей. Появится 50 рабочих мест.

Предприниматель из Вагайского района представил инвестиционный проект по строительству туристического комплекса на берегу озера "Шубное", как одно из перспективных направлений экотуризма. Общая стоимость проекта 65 млн рублей и 10 рабочих мест.

В Ялуторовске предприниматель расширяет свой бизнес в сфере общественного питания и планирует открыть новую мини-пекарню. Примерная стоимость проекта 13 млн рублей, его реализация позволит создать 10 новых рабочих мест.

Информационно-организационное содействие эксперты фонда окажут трем инвестиционным проектам для реализации в Тюмени: строительство СТО для грузовых автомобилей, общая стоимость 70 млн рублей и создание 45 рабочих мест; строительство завода "Электрон", создание 136 рабочих мест и 420 млн рублей инвестиций; строительство производственно-складского комплекса, общая стоимость 88 млн рублей и 30 рабочих мест.

"Все проекты включены в реестр инвестиционных проектов. К их реализации планируется привлечь средства государственной поддержки в форме льготного кредитования, там, где необходимо, фондом будет оказано содействие в корректировке градостроительной документации. Успешная реализация намеченных проектов позволит создать на территории Тюменской области свыше 500 новых рабочих мест", - говорит генеральный директор инвестиционного агентства Николай Пуртов.