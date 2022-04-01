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Шесть пострадавших от пожара семей из деревни Глубокое Бердюжского района получили матпомощь на первоочередные нужды

Губернатор, 13:41 19 апреля 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Шесть семей, постоянно проживающих в деревне Глубокое Бердюжского района, чье жилье пострадало в результате пожара 16 апреля, получили материальную помощь – 50 тысяч рублей.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

50 тысяч - на первоочередные нужды, ведь у людей сгорело буквально все, отметил глава региона. "Взял на контроль, чтобы до конца недели еще 50 тысяч рублей было предоставлено семьям из муниципального бюджета", - сообщил губернатор.

Органы социальной защиты населения выдали погорельцам продуктовые наборы. Две семьи размещены в маневренном жилье, три находятся у родственников. Еще один житель Глубокой работает вахтой в Тюмени.

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# Александр Моор , пожароопасный сезон

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