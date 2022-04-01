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Любовь, честность и поддержка - в этом секрет счастья семьи Свистуновых из Созоново

Общество, 15:54 19 апреля 2022

из личного архива семьи Свистуновых | Фото: из личного архива семьи Свистуновых

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Любовь, честность и поддержка - в этом секрет счастья семьи Свистуновых, которая награждена указом президента России Владимира Путина медалью ордена "Родительская слава". Супружеская чета достойно воспитала пятерых детей. Самому старшему из детей 43 года, младшему – 28.

Александр Александрович и Любовь Николаевна Свистуновы проживают в Тюменском районе в с. Созоново. Глава семьи и его супруга находятся на заслуженном отдыхе, помогают с воспитанием восьмерых внуков.

Для Свистуновых медаль ордена "Родительская слава" - значимая награда. Ею отмечают россиян, которые вносят большой вклад в укрепление института семьи и достойно воспитывают детей. Ранее Любовь Николаевна была награждена медалью "Материнская слава", а Александр Александрович медалью "Отцовская доблесть". Обе награды являются региональными.

О награждении семьи на федеральном уровне ходатайствовала администрация Тюменского района. Свистуновы - достойный пример для земляков в воспитании детей.

Оксана Корнеенкова

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# награда , семья

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