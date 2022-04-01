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В Тюмени назвали лучших медицинских оптиков

Общество, 16:05 19 апреля 2022

организаторов соревнований | Фото: организаторов соревнований

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Девять конкурсантов из пяти регионов России приняли участие в соревнованиях, приравненных к финалу X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Медицинская оптика", сообщают организаторы.

Кроме тюменцев за победу боролись представители Москвы и Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Новосибирской и Свердловской областей. В соревнованиях участвовал основной состав и юниоры.

В основном составе 1 место - у Тимофея Нестерова (г. Москва), 2 место поделили Екатерина Сафронова (г. Санкт-Петербург) и Алина Газарян (Ставропольский край).

Среди юниоров 1 место - Полина Лазарева (г. Москва), 2 место - Софья Белякова (г. Санкт-Петербург), 3 место - Максим Ганцев (Свердловская область).

Соревнования проходили в Тюменском медицинском колледже. Все гости, эксперты и участники отметили теплый прием и хорошую организацию соревнований.

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# молодые профессионалы , оптика

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