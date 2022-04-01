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У Тюменского филармонического оркестра теперь свой сайт

Общество, 16:27 19 апреля 2022

kto72.ru | Фото: kto72.ru

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Купить билеты, узнать больше информации и ознакомиться с афишей тюменцы могут на сайте Тюменского филармонического оркестра. Об этом сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении.

Удобную навигацию портала уже оценили поклонники творческого коллектива. Несмотря на то, что сайт появился недавно – в январе 2022 года, он уже имеет максимально высокую позицию в поисковиках по запросам, которые связаны с Тюменским филармоническим оркестром.

Напомним, Тюменский филармонический оркестр начал работать в сентябре 2015 года. С 13 августа 2021 г. оркестр возглавляет заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Алексей Карабанов. В составе коллектива 69 музыкантов. Филармонические сезоны оркестра собирают в своих программах лучших солистов, среди которых такие известные исполнители, как пианисты Денис Мацуев, Дмитрий Маслеев, Александр Гиндин, скрипачи Вадим Репин, Никита Борисоглебский, альтист Юрий Башмет, виолончелисты Борис Андрианов, Александр Князев, Александр Рамм.

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# ТКТО , Тюменский филармонический оркестр

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