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От сертификации до автоматизации производства - в Тюменской области обновили линейку услуг для предпринимателей

Экономика, 17:19 19 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Восемь новых комплексных услуг готовы оказать предпринимателям Тюменской области в центре "Мой бизнес", сообщили в региональном инвестиционном агентстве.

Преимущества такой поддержки в 2021 году оценили 1 тысяча 125 предпринимателей из всех районов Тюменской области, рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев. Услуги оказываются на бесплатной основе или в порядке софинансирования.

"Технологическая линейка комплексных услуг позволяет решать задачи товаропроизводителей в трех направления: развитие производственных процессов, повышение конкурентоспособности продукции, автоматизация процессов и предприятия в целом", - пояснила руководитель регионального центра инжиниринга Лилия Загваздина.

Предприниматели могут получить консультации по бухгалтерским и юридическим вопросам, продвижению, позиционированию, выводу на маркетплейсы, автоматизации производства. Кроме того, специалисты центра готовы оказать услуги по развитию продукта, что подразумевает маркетинг, патентование, сертификацию, регистрацию товарного знака.

Подать заявку можно на сайте. Подробности по телефону: +7-932-482-75-67.

Услуги оказываются в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# поддержка предпринимателей

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