ТюмГУ выиграл грант на развитие студенческих научных сообществ

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Тюменский государственный университет вошел в число победителей по итогам первого конкурса для студенческих научных сообществ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Всего было 292 заявки. Отбор прошли 244 конкурсанта, из них организаторы выбрали 40 вузов-победителей, которые получат грантовую поддержку. Средства получит и Тюменский госуниверситет. Грант можно потратить на организацию и проведение мероприятий, академическую мобильность, дополнительное образование членов объединения и популяризацию науки.

"У нас сильная "взрослая" наука, что является обоснованием нашей победы, вместе с тем, это очень хороший залог будущего успеха студенческого научного общества. Это называется преемственностью", – прокомментировал итоги конкурса ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В рамках реализации проекта в вузе при поддержке Ассоциации молодых исследователей ТюмГУ запланирована серия научно-практических конференций в формате PechaKucha. Молодых ученых научат развивать навыки публичной презентации своих достижений. Также будет запущена программа поддержки членов студенческих научных сообществ "Исследуя Россию". В ее рамках представители СНО смогут пройти обучение в российских образовательных организациях как в очной, так и в дистанционной форме.

В планах и проведение образовательного интенсива в формате региональной школы молодого ученого и стратегическая сессия с участием представителей университетов региона. На ней рассмотрят вопросы развития студенческих научных обществ Тюменской области. Лучшие участники смогут получить грант на реализацию проекта.