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Журналист "Тюменской линии" стала призером первого этапа Всероссийского антикоррупционного форума

Общество, 18:46 19 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Журналист информационного агентства "Тюменская линия" Инна Веретина заняла второе место в первом этапе Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов, который прошел 14 апреля. Инна стала призером в номинации "Антикоррупционный плакат".

Конкурсная комиссия, по данным сайта областного управления федерального казначейства, оценивала участников по четырем направлениям: "Антикоррупционный буклет", "Антикоррупционный плакат", "Видеоматериал" и "Сценическое мастерство". Также было три возрастных группы — до 18 лет, 19-35 лет и от 36 лет.

В номинации "Антикоррупционный буклет" в своих возрастных группах первые места заняли участники из управления федерального казначейства по Тюменской области и департамент образования и науки региона. В номинации "Антикоррупционный плакат" победили департамент образования и науки области, УФК и управление Росреестра. В направлениях "Видеоматериал" и "Сценическое мастерство" выиграли первый этап авторы из управления федерального казначейства и департамента образования и науки региона.

Все участники, занявшие призовые места, прошли во второй этап антикоррупционного конкурса. Он состоится в сентябре-ноябре. Финал и награждение запланированы на май 2023 года.

Призовая работа журналиста «Тюменской линии» Инны Веретиной

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# антикоррупционный форум , конкурс , призеры

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