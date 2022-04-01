В состав женской волейбольной команды "Тюмень" вошла омичка Виктория Дохновская

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

Женская команда волейбольного клуба "Тюмень" подписала контракт с Викторией Дохновской. Либеро – 27 лет. Её рост – 170 сантиметров, сообщает пресс-служба спортклуба.

Профессиональную карьеру Дохновская начинала в Омске. Затем брала паузу, связанную с рождением ребёнка. Несколько последних сезонов Виктория провела в "Уфимочке-УГНТУ". Этот клуб, как и "Тюмень", выступает в российской высшей лиге "А".

В предстоящем сезоне в сибирском клубе Дохновская составит пару либеро вместе с Евой Шварц.