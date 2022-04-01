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Более половины заявлений о заключении брака тюменцы подали через Госуслуги

Общество, 14:03 20 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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67% заявлений о заключении брака поступило в органы загс Тюменской области в первом квартале 2022 года через портал государственных услуг. Заявители могут самостоятельно выбрать дату и время регистрации не выходя из дома.

Как отмечают в управлении загс Тюменской области, при подаче заявления в форме электронного документа заявители оплачивают госпошлину с заниженным коэффициентом 0,7 % в размере 245 рублей.

При подаче заявления лично необходимо записаться на прием, например, через мобильное приложение "Запись 72", по телефону или электронной почте.

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# госуслуги , ЗАГС

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