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1 тыс. 655 тонн семенного картофеля экспортировано из Тюменской области с начала 2022 года

Экономика, 13:51 20 апреля 2022

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

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1 тыс. 655 тонн семенного картофеля направила агрофирма "КРиММ" из Тюменской области в Казахстан, Киргизию и Узбекистан с начала 2022 года.

По информации регионального управления Россельхознадзора, вся продукция прошла контроль качества, исследована по различным параметрам. "В результате проведенных исследований карантинных объектов для страны назначения обнаружено не было", - отметили лаборанты.

В апреле положительное заключение на экспорт в Казахстан получили 44 тонны картофеля.

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# агрофирма КРиММ , картофель , управление Россельхознадзора

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