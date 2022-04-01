1 тыс. 655 тонн семенного картофеля экспортировано из Тюменской области с начала 2022 года

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

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1 тыс. 655 тонн семенного картофеля направила агрофирма "КРиММ" из Тюменской области в Казахстан, Киргизию и Узбекистан с начала 2022 года.

По информации регионального управления Россельхознадзора, вся продукция прошла контроль качества, исследована по различным параметрам. "В результате проведенных исследований карантинных объектов для страны назначения обнаружено не было", - отметили лаборанты.

В апреле положительное заключение на экспорт в Казахстан получили 44 тонны картофеля.