Гигантскую яичницу из полутора тысяч яиц пожарят в Ялуторовске на самой большой сковороде России

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

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1,5 тыс. яиц пойдет на приготовление Мировой яишни на празднике "Красная горка" 30 апреля в Ялуторовске. Рецепт блюда организаторы пока держат в секрете, но повара обещают удивить гостей народного гулянья.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора культурного центра "Арт-вояж" Анастасия Петелина.

"Наконец-то "Красная горка" возобновилась после двух лет ограничений. С нетерпением ждем этого красивого весеннего праздника и приглашаем всех желающих", - сказала она.

Анастасия Петелина подчеркнула, что программа уже готова. Народное гулянье пройдет на нескольких площадках.

На центральной сцене состоится спектакль под открытым небом с партиципаторным подходом. То есть публика будет не только смотреть действо, но и принимать в нем активное участие. За основу театрализации возьмут спектакль Ялуторовского народного театра "Бабий бунт".

Там же для гостей устроят хороводы, песни, пляски, игры, состязание "мировой канат", чествование молодоженов и юбиляров семейной жизни, которые прожили в браке более 50 лет. Покажут свадьбу в казачьем стиле.

На Сретенской площади будут работать большая ярмарка, гастрономические локации, посад мастеров, свадебный пир и выставка-продажа сувениров, авторских изделий мастеров Ялуторовска и Тюменской области. Сейчас продолжается заявочная кампания на участие в ярмарке.

В казачьем курене – фольклорно-этногрофическом музее под открытым небом - можно зайти, посмотреть, прикоснуться к быту и праздникам казачества, окунуться в атмосферу их жизни, узнать историю, оценить творчество "Казачей станицы" и сделать колоритные фото.

Для детей, семей и молодежи организованы развлечения на любой вкус и возраст: единоборства, казарла, катание яиц, рубка – все в стиле народных гуляний.

Желающих обещают посвятить в блинопеки. Жарить блины будут команды в составе 10 человек на двух метровых сковородках. Успешное приготовление любимого блюда гарантирует диплом и почетное звание блинопека.

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск | Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск

Также гости гуляний смогут продегустировать чай по острожным традициям из единственного в России действующего самовара на 250 литров.

Кульминацией всего праздника станет жарка Мировой яишни на трехметровой ялуторовской сковороде, которая вошла в Книгу рекордов России. Пока рецепт яишни по старинным казачьим традициям держат в тайне. А вот жарить ее будут из полутора тысяч яиц от Пышминской птицефабрики, над нужным количеством продуктов сейчас работают несушки предприятия.

По секрету организаторы рассказали, что повара разобьют яйца в кафе и привезут их на площадь в огромной емкости. Это будет сделано для соблюдения санитарных норм.

Посмотреть полную программу праздника можно здесь.

Напомним, праздник "Красная горка" впервые прошел в 2017 году.

Инна Кондрашкина