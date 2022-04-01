На поля Тюменского района выйдет шесть единиц новой техники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Предприятия агропромышленного комплекса Тюменского района планируют приобрести 6 единиц техники. Договоры на приобретение четырех тракторов, двух прицепных орудий подписаны в рамках выставки "ТюменьАгро-2022".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель начальника районного управления АПК Валерий Герасимов.

Предприятия "ИП Быков", "ИП Орляковский", сельское хозяйство "Мальковское" и "АгротехОвощ" приобретут тракторы китайского, белорусского производства, петербургский "Кировец". Один трактор в среднем стоит более 3 млн рублей. Животноводческое хозяйство "Успенское" планирует купить пресс-подборщик, Учхоз государственного аграрного университета Северного Зауралья - смеситель-раздатчик кормов.

"Не так быстро и не в том объеме аграрии обновляют технику. Тем не менее хозяйства района приобретают новую, современную, высокоэффективную, экономичную технику, которая в условиях региона себя зарекомендовала наилучшим образом", - добавил Валерий Герасимов. Он отметил, что выбор техники большой, поэтому предприятия покупают то, что им необходимо в соотношении цена-качество.

Агрофирмы стараются покупать технику на свои средства, однако кредит и лизинг - это перспективный путь развития, без которого не обойтись. Хозяйства все равно привлекают заемные средства, идут по этому пути и работают с этим, поскольку сейчас существует много инструментов для приобретения техники в лизинг: "Росагролизинг", тюменская агропромышленная лизинговая компания и другие.

"Что касается субсидий, аграрии района пользуются этой программой. 20 процентов потраченных средств на каждый купленный трактор возвращается обратно сельскохозяйственным предприятиям. Это положительно сказывается на экономическом состоянии", - отмечает заместитель начальника управления АПК Тюменского района.

Юлия Карандашева